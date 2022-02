Nederlandse expert herstelt molen in Merkem

De molenaars van Merkem, deelgemeente van Houthulst, zitten met de handen in het haar. Hun molen kan het graan niet langer fijnmalen. Een expert uit Nederland bracht soelaas.

Problemen in de Beukelaremolen in Merkem. De molenstenen lopen te snel warm, waardoor het meel in de groeven van de stenen blijft kleven. Gevolg: meel van slechte kwaliteit en dat kunnen de vijf molenaars niet aan de bakkers verkopen. Een Nederlandse molensteenkapper kwam het probleem verhelpen door de verdeegde bovenkant van de molensteen te slijpen. Na de klus werd de steen van maar liefst 1,2 ton terug op z’n plaats gehesen en kan de molen opnieuw soepel graan malen.