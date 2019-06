Nederlandse Plukon neemt Lammens Torhout over

De Nederlandse firma Plukon neemt pluimveeslachterij Lammens uit Torhout over. Maar het is nog niet duidelijk wat er met de personeelsleden van het failliete bedrijf zal gebeuren en of de site opgenomen kan worden in Plukons Belgische activiteiten. "Daar zullen we de komende tijd over nadenken...

Kort nadat Lammens officieel failliet verklaard werd, boden zich verschillende kandidaat-overnemers aan. Deze week bereikten de curatoren van de failliete pluimveeslachterij in Torhout een akkoord met Plukon Group. Het akkoord gaat om de overname van activa zoals machines en de gronden. "De groep beraadt zich nog over de vraag of en hoe de locatie in Torhout kan worden geïntegreerd in de bestaande Belgische activiteiten." Ook over de toekomst van de 167 werknemers die door het faillissement hun job verliezen, is nog geen duidelijkheid.

Ook in buitenland

Plukon Food Group heeft elf pluimveeslachterijen en zeven bewerkings- en verpakkingsfabrieken in Nederland, Duitsland, België, Frankrijk en Polen. Het bedrijf levert kipproducten en kant-en-klaarmaaltijden. Donderdag raakte al bekend dat er een overnemer was, maar was de naam van die overnemer nog niet bekend. (lees verder onder de foto)

Financiële problemen nekten het West-Vlaamse familiebedrijf. Eind december diende de pluimveeslachterij drie weken de deuren te sluiten wegens een salmonellabesmetting, en dat heeft het bedrijf lang meegesleept.