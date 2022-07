Nederlandse politie versterkt korps in Knokke-Heist

De jonge noorderburen gaan graag uit in de dichtste Belgische kustgemeente bij de Nederlandse grens, waar ze dus ook niet aan 18 maar al aan 16 jaar alcohol mogen drinken. Meestal verlopen de feestavonden relatief probleemloos, maar tijdens de coronapandemie zorgden sommige groepen ook voor overlast. Ze bleven massaal op straat na het sluitingsuur of respecteerden de regels op café niet. In 2020 kwam het zelfs tot opstoten met de politie, die haar mankracht optimaal moest benutten.

Zichtbaar en aanspreekbaar

Vrijdagavond was de sfeer alvast redelijk bedaard op de terrassen van Knokke-Heist. Steve Desmet, korpschef van de lokale politie Damme-Knokke-Heist, vertelde toen dat zijn collega’s vooral de taak hadden op te vallen. “Ons concept voor deze avond is echt wel zichtbaar aanwezig zijn, dat de jongeren ook wel zien dat we in de uitgangsbuurt zijn. Zichtbaar wil ook zeggen dat we aanspreekbaar zijn. We gaan echt wel tussen de jongeren lopen en het gesprek aangaan”, zegt Desmet.

Ook de burgemeester van Knokke-Heist, Piet De Groote, wil preventief te werk gaan. “Het is louter uit voorzorg”, laat de politicus weten. “De Nederlandse politie kent ook een beetje die gabbers, als ik het zo mag zeggen, uit de Nederlandse Gooi en Vechtstreek. Zij kunnen daar ook beter mee communiceren.”

Benelux-politieverdrag

De jongeren die een eind reizen om in België van hun vakantie te genieten, zijn ook tevreden dat hun vaderlandse ordehandhavers een oogje in het zeil houden. Volgens hen kan hun aanwezigheid helpen tegen spanningen tussen Belgen en Nederlanders of eventuele discriminatie.

Het Benelux-politieverdrag maakt het voor een agent mogelijk om in elk van de drie landen onder bepaalde voorwaarden in te grijpen. Nederlandse agenten kunnen gemakkelijk identiteitscontroles uitvoeren en hebben hier ook toegang tot hun databanken. Voor het eerst zal eind juli ook een Nederlandse hondenbrigade in de badstad patrouilles uitvoeren.