Neef Jacques Brel bezoekt AskoyII

De broers Wittevrongel zijn de AskoyII volop aan het restaureren. Het is de eerste keer dat Staf en Piet Wittevrongel iemand van de familie Brel zover krijgen. Want eigenlijk wil niemand van hen nog iets met de AskoyII te maken hebben. In 1974 vertrok Jacques Brel met dat zeilschip samen met zijn minnares Maddly Bamy en France, één van zijn dochters, naar de andere kant van de wereld. Zijn familie, in de eerste plaats zijn vrouw en twee andere dochters, heeft hem dat nooit kunnen vergeven.

Misschien kunnen de broers Wittevrongel naast een schipbreuk nu ook wel een familiebreuk herstellen.