"Neem contact op met dierenasiel als huisdier niet meer naar huis komt"

Als je huisdier niet meer naar huis komt, zoek dan altijd eerst bij een dierenasiel in je buurt. Dat is de oproep van dierenasiel Het Blauwe Kruis in Brugge.

Het gebeurt vaak dat dieren die daar worden binnengebracht na vijftien dagen nog niet zijn opgehaald, maar daarna zijn ze automatisch eigendom van het asiel. En fijn is dat niet. Zo heeft Joppe uit Wielsbeke zijn hond eindelijk terug, van Dierenwelzijn mocht het asiel de hond toch weer afstaan aan het baasje.

Dat doen ze nadat de hond verwaarloosd terug is gevonden in Ichtegem. Zijn baasje, Joppe uit Wielsbeke, was al weken op zoek. Na vijftien dagen wordt een verloren gelopen hond eigendom van het asiel. Dat is zo door de wet vastgesteld. Maar vandaag zijn hond en baasje weer verenigd, het werd een blij weerzien.

Volgens het wettelijk kader is het Blauwe Kruis niet verplicht om Barry weer af te staan, maar Dierenwelzijn heeft beslist dat hij toch naar huis mag. Onder voorwaarde dat zijn baasje elke maand een verslag van de dierenarts bezorgt.