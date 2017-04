Neemt Mohawk Balta over?

Dat is de groep die ook eigenaar is van Unilin en Spano. Als Mohawk dus ook Balta koopt, komt zowat de hele West-Vlaamse vloerbekledingssector in handen van de Amerikaanse industriegroep.

De eigenaar van Balta, Lone Star uit Texas, werkt dus aan verschillende pistes: naar de beurs trekken of de tapijtenproducent verkopen. Daarbij wordt Mohawk genoemd als mogelijke kandidaat. Daardoor zou Mohawk eigenaar zijn van acht bedrijven in onze provincie, met 5.000 werknemers. Of dat zo zal zijn, hangt sterk van de prijs die de Amerikaanse groep wil betalen voor Balta.