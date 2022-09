De N37 loopt van Roeselare via Ardooie en Tielt naar de oprit van de E40 in Aalter. Er zijn plannen om de weg her in te richten met twee rijstroken in beide richtingen, een berm ertussen en ventwegen er langs.

Vrees voor meer vrachtwagens

In Ardooie zien ze dat niet zitten. Bewoners, bedrijven en een actiegroep vrezen dat er hierdoor nog meer vrachtwagens de N37 zullen nemen. Ze vrezen voor de bereikbaarheid en de leefbaarheid.

Nu geeft de vervoerregioraad Roeselare een negatief advies.

