In Waregem geeft het schepencollege een negatief advies voor de erkenning van de moskee in het centrum. De zaak komt morgen op de gemeenteraad. Het is uiteindelijk de Vlaamse overheid die beslist. De erkenning is belangrijk voor de financiering van de moskee.

De moskee ligt aan de Roger Vansteenbruggestraat in Waregem. De stad adviseert negatief omdat er al een moskee is in deelgemeente Desselgem. Bovendien is de locatie niet ideaal omwille van de mobiliteit, zegt de stad. Er is te weinig parking in de buurt op drukke momenten. Oppositiepartij Vooruit kan zich niet vinden in de argumenten van de stad.