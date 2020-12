Negatief advies voor Visart als locatie van nieuwe zeesluis

Een zoveelste hoofdstuk in het verhaal van de nieuwe zeesluis in Zeebrugge: de auditeur van de Raad van State heeft in twee verslagen geadviseerd om het voorkeursbesluit te vernietigen. Dat voorkeursbesluit duidt de huidige Visartsluis aan als voorkeurslocatie om de nieuwe zeesluis in Zeebrugge...

Maar enkele partijen hebben in 2019 bij de Raad van State een verzoekschrift tot nietigverklaring van het voorkeursbesluit ingediend. De auditeur volgt hen nu met een dubbel negatief advies. Het is nu afwachten of de Raad van State de auditoraatsverslagen volgt of niet.

Jan Goemaere, voorzitter van de taskforce: “Het is te vroeg om ervan uit te gaan dat al het harde werk van het afgelopen jaar voor niets is geweest. Afhankelijk van het definitief arrest zijn er meerdere mogelijkheden. We dienen de uitspraak af te wachten alvorens daarover zelf uitspraken te kunnen doen. Aangezien communicatie in dit project heel belangrijk is, hebben we alle betrokken burgers, bedrijven en stakeholders op de hoogte gebracht en duidelijk gemaakt wat dit wel en niet betekent voor het project. Dat zullen we ook doen bij de uitspraak.”

De nieuwe zeesluis moet er komen omdat de oude Visartsluis niet meer voldoet aan de noden van de moderne scheepvaart. Momenteel is de achterhaven volledig aangewezen op de Vandammesluis. De investering in de nieuwe sluis bedraagt 1 miljard euro. De discussie over de locatie is al jaren aan de gang. Een nieuwe Visartsluis is niet alleen de snelste maar ook de goedkoopste oplossing van de zes die op tafel lagen. Voor APZI, die opkomt voor de belangen van de ondernemers in de Zeebrugse haven, is de Visartsite een goede keuze.

Maar veel buurtbewoners zijn tegen. De werken zullen tien jaar duren, en zullen voor heel wat hinder zorgen. Bovendien moeten er 35 huizen verdwijnen. Door te kiezen voor de Visart wordt Zeebrugge verder in twee delen gesneden. Dat treft iedere Zeebruggenaar recht in het hart, vinden velen.

