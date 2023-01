Ons land is alvast van plan om een negatieve covidtest te eisen bij rechtstreekse vluchten vanuit China. Hiermee gaan we een stapje verder dan Europa die haar lidstaten sterk aanbeveelt om dat te doen.

In China lopen de coronabesmettingen hoog op. De Brugse burgemeester Dirk De fauw was één van de eersten bij ons die er op aandrong dat Chinese toeristen die naar hier komen, moeten kunnen bewijzen dat ze niet besmet zijn met covid voor ze in China op het vliegtuig stappen.