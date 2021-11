Negen Britse soldaten begraven op Tyne Cot

Van zeven soldaten is de identiteit bekend. Het gaat om Second Lieutenants Leslie Wallace Ablett, Edward Douglas Bruty, Serjeant Thomas Feasby, Lance Corporal Stanley Blakeborough, Privates Harry Miller, Joseph Patrickson MM en Arnold Sanderson MM. Ze stierven in oktober 1917. Zij worden begraven samen met een onbekende soldaat van de Northumberland Fusiliers en een onbekende soldaat waarvan ook het regiment niet is bekend.

Op de begrafenisdienst waren familieleden aanwezig, en ook vertegenwoordigers van de CWGC en het Britse leger.