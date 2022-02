Negen dealers aangehouden na huiszoekingen in drugsdossier

De Gerechtelijke Politie van West-Vlaanderen heeft zware klappen uitgedeeld aan een dealers- en drugsnetwerk. Opnieuw is een aanvoerlijn naar Nederland doorgeknipt, na huiszoekingen in Oostende en Brugge. Negen verdachten zijn aangehouden.

Elf arrestaties na huiszoekingen

In opdracht van de onderzoeksrechter te Brugge voerde de Federale Gerechtelijke Politie van West-Vlaanderen samen met verschillende lokale politiezones woensdagmorgen een reeks huiszoekingen uit bij vermoedelijke drugsdealers en drugskoeriers uit Oostende, Brugge, Oudenburg, Maasmechelen, Lanaken en Hasselt. Daarbij werden 11 personen op Belgische bodem gearresteerd. Simultaan is internationaal samengewerkt met de Nederlandse autoriteiten, waarbij in de regio van Maastricht 3 personen van hun vrijheid werden beroofd.

Verdovende middelen, cash geld, verpakkingsmateriaal gevonden

Tijdens de operatie werd ook één voortvluchtige gevangene opgepakt die meteen naar de gevangenis werd overgebracht. In de doorzochte woningen vonden onderzoekers dealershoeveelheden verdovende middelen en verpakkingsmateriaal, cash geld en telefoontoestellen. Een voertuig dat gebruikt werd voor het verhandelen van drugs werd in beslag genomen.

Ook topmannen in Nederland gearresteerd

Het doorgedreven onderzoek van de Federale Gerechtelijke Politie van West-Vlaanderen richtte zich op de onderscheiden lagen van de criminele organisatie, waarbij ook de topmannen werden geviseerd. De West-Vlaamse speurders stelden immers vast dat koeriers vanuit Nederland werden aangestuurd en bevoorraad om dealers in meerdere Belgische steden van de nodige drugshoeveelheden te voorzien. In dat opzicht werden drie arrestaties verricht in Nederland. Van verdachten die in Nederland werden geïntercepteerd zal de overlevering worden gevraagd. Negen verdachten werden voor de onderzoeksrechter voorgeleid. Zij werden allen aangehouden voor hun betrokkenheid bij de organisatie.

"Aanvoerlijn voor drugs is doorgeknipt"

"Met deze operatie is een aanvoerlijn voor drugs vanuit Nederland doorgeknipt," zegt het parket. "Drugscriminelen proberen handig gebruik te maken van landsgrenzen om zoveel mogelijk buiten schot te blijven, maar dit dossier toont aan dat internationale samenwerking loont. Naast de leden van de organisatie die in België actief waren, werden in Nederland ook drie personen gearresteerd die zich in West-Vlaanderen voor de correctionele rechtbank zullen mogen verantwoorden voor hun aandeel binnen de organisatie."