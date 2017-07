Negen duurzame projecten krijgen steun

Het initiatief gaat uit van de stichting Be Planet!, in samenwerking met de stad Kortrijk en het sanitaire bedrijf Van Marcke. De winnende projecten hebben allen een positieve impact op het milieu.

Onder meer de Sint-Paulusschool valt in de prijzen. Daar willen ze 4.000 vierkante meter speelplaats in betontegels vervangen in een groene oase. Die is al op een maquette te zien.

In de categorie water is de ecologische boerderij de Heerlijkheid uit Heule één van de laureaten. Daar zal de wal rond de hoeve in zijn oude glorie hersteld worden. Het water in de gracht zal gebruikt worden om de oude chicorei-ast op een ecologische manier te verwarmen.

Andere winnaars van het klimaatprojectoproep zijn een foodtruck die met voedseloverschotten maaltijden klaarmaakt. In de categorie circulaire economie wint dan weer het onlineplatform ‘Surroundthings’, waarbij Kortrijkzanen oude spullen kunnen ruilen en zo een tweede leven geven.