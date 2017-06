Negen gemeenten en WVI actief voor klimaat

Onder het motto ‘actief voor het klimaat’ roepen de burgemeester de bevolking op om deel te nemen aan allerlei acties. De negen gemeenten hebben zich verenigd in een samenwerkingsverband "Van Zee tot IJzer". De burgemeesters van deze gemeenten voeren samen campagne om actie te ondernemen tegen de opwarming van de aarde.

In 2011 is een nulmeting gehouden en tegen 2020 moet de uitstoot van CO2-gassen met een vijfde verminderen. Elke gemeente heeft een pakket acties klaar. "Hoe meer mensen te voet of met de fiets gaan, hoe meer de stad ademruimte krijgt en energie die we kunnen verbruiken", zegt de burgemeester van Diksmuide Lies Laridon. "Ook de openbare verlichting wordt gedimd en we roepen ook mensen op om zonnepanelen te kopen".

De deelnemende gemeenten zijn De Panne, Diksmuide, Koekelare, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort en Veurne.