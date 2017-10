Negen mensen stonden geseind, één van hen werd gearresteerd.

De politie stelde ook 40 verkeersinbreuken vast. Bij de inbreuken ging het vooral om het ontbreken van boorddocumenten of het niet dragen van de gordel. Zes bestuurders hadden te veel alcohol op en drie reden onder invloed van drugs. De politie hield onder meer controles op de Rijksweg in Lendelede, maar ook op de Meensesteenweg in Kortrijk en de Bavikhoofsestraat in Kuurne. In totaal namen meer dan 72 agenten deel aan de actie.