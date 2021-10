Negen havenindringers aangehouden door onderzoeksrechter

Eergisterennacht heeft de Scheepvaartpolitie van Zeebrugge 19 mensen zonder papieren in de haven aangetroffen.

Gisterennamiddag kwamen kwamen daar nog vier personen bij, wat het totaal op 23 transmigranten bracht. Onder hen waren er negen die al herhaaldelijk in haven waren aangetroffen. Velen onder hen werden reeds gedagvaard voor het binnendringen in de haven. Ze zijn alle negen aangehouden. Het gaat om personen uit Algerije, Libië, Tunesië en Marokko die al een zeker tijd in Zeebrugge aanwezig waren.

De druk op de haven van Zeebrugge blijft hoog. Transmigranten dringen ’s nachts telkens opnieuw de haven binnen, vaak via de goederentreinen die via het spoor de haven binnenrijden.