Negen maanden cel voor diefstal politiejassen

In januari van dit jaar klommen de twee beklaagden op een stelling aan een klein politiekantoor in het centrum van Brugge. Door het openstaande raam zagen ze politiejassen op de stoelen hangen. De man klom naar binnen en ging aan de haal met twee jassen. Even later stond het paar met de jassen te paraderen op de parking van een hotel in de buurt. Ze beweerden echte politiemensen te zijn, maar de receptioniste vertrouwde het zaakje niet en verwittigde de politie. "Ik noem dat geen kwajongensstreek meer. Die vesten kunnen bovendien ook misbruikt worden door zware criminelen", aldus procureur Mike Vanneste.

Werkstraf

De man uit Sint-Pieters-Woluwe werd door het Luikse hof van beroep al eens tot 200 uur werkstraf veroordeeld voor afpersing. In die omstandigheden eiste het OM negen maanden effectieve celstraf. De verdediging legde uit dat de beklaagden samen een fles wijn hadden gedronken. "Hij wou ten opzichte van zijn vriendin bewijzen dat hij die jassen durfde meenemen." De verdediging drong opnieuw aan op een werkstraf. De vrouw kwam niet opdagen voor haar proces.