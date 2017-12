Negen mensen gearresteerd in moordzaak Middelkerke

In het onderzoek naar de feiten in Middelkerke werden in totaal negen mensen gearresteerd.

Vijf daarvan (een vrouw en vier mannen) zullen in de loop van de namiddag en avond voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter. Ze worden verdacht van moord en lijkverberging.

De autopsie heeft uitgewezen dat het slachtoffer op een gewelddadige manier om het leven is gekomen. Het gaat om een man uit Oostende. Over het motief voor de feiten is nog geen duidelijkheid.

Gisteren werd in Middelkerke tijdens een alcoholcontrole een wagen tegengehouden. De drie inzittenden gedroegen zich verdacht. De agenten controleerden daarop het hele voertuig en ontdekten een lijk in de koffer. Het slachtoffer had zware verwondingen in de hals. Ook in een camping in Middelkerke werden bloedsporen gevonden. Mogelijk is het slachtoffer daar gedood.

De bestuurster en een passagier van de wagen beweren dat ze op vraag van de andere verdachten naar Middelkerke kwamen om 'een probleem op te lossen'.