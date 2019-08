"Negen uur schrobben om gevel proper te krijgen"

Een Nederlands duo spoot na een avondje in ontmoetingscentrum Vort'n Vis meer dan 10 anarchistische symbolen en slogans op gevels en garages in het centrum van Ieper. De twee werden opgepakt en mogen het straks uitleggen in de rechtbank.

'Leve de ananarchie'. Yves Bossaert (57) las de graffitiboodschap zondagmorgen op zijn gevel in de Sint-Jacobsnieuwweg. "Op weg naar de bakker had ik al heel wat anarchistische slogans en symbolen opgemerkt in de omgeving. Pas toen ik thuiskwam, zag ik dat mijn eigen woning beklad werd", zegt hij. "Zaterdagnacht om 1.30 uur was er nog niets te zien, maar om 3.30 uur merkte mijn overbuur de graffiti op. Ik vermoed dat de dader onder invloed was, want anarchie was verkeerd geschreven. Met water kreeg ik het goedje niet af. Met aceton en cellulose ging het beter, maar mijn vrouw en ik moesten 9 uur schrobben om de gevel proper te krijgen."

Ook op gevels, garagepoorten en elektriciteitskasten in de naburige Sint-Jakobsstraat en D'Hondtstraat werden gelijkaardige graffititags aangebracht. "De politie bracht ons op de hoogte dat de gevel en garage beklad was", vertelt Geertrui Seys (74) uit de D'Hondtstraat. "Jammer dat er zo weinig respect is voor andermans eigendom. Wij wonen hier al 44 jaar en kenden amper vandalisme."

2 verdachten opgepakt

De politie kon twee verdachten oppakken dankzij de alertheid van een burger: K. K. (31) en K. M. (33) uit Nederland. De twee worden via de snelrechtprocedure op 16 september voor de correctionele rechtbank van Ieper gebracht. Ze moeten zich verantwoorden voor een 12-tal feiten. Het motief van de Nederlanders is niet bekend. "Ze beroepen zich op hun zwijgrecht", klinkt het bij politie en parket.

Het duo werd zaterdagnacht opgemerkt in ontmoetingscentrum Vort'n Vis in de Sint-Jacobsstraat. "Zij hebben niks met ons te maken en we keuren hun gedrag af", aldus Michael Maes, een van de voorzitters van Vort'n Vis. "Anarchisten? In mijn ogen zijn dit puberale zatlappen. Wie graag graffiti spuit, is welkom in ons centrum. Wij hebben nog kale muren genoeg in ons vernieuwd gebouw."