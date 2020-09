het gaat om de vestigingen in Brugge (2), Ieper, Knokke-Heist, Oostende, Roeselare, Torhout, Waregem en Wevelgem.

Van Haren heeft in ons land al schoenenwinkels, en breidt met de overname gevoelig uit. Het neemt uiteindelijk veertig winkels over, negen daarvan bij ons. Koksijde, waar er een ware stormloop was bij de uitverkoop, zit daar bijvoorbeeld niet bij. De overgenomen winkels krijgen een nieuwe naam, of de werknemers allemaal mee kunnen verhuizen is niet zeker.