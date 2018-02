In het concertgebouw van Brugge is gisteren de egende symfonie van Beethoven opgevoerd door Anima Eterna met het Collegium Vocale. De 28-jarige Korneel Bernolet uit Veurne dirigeerde voor een uitverkochte zaal in het concertgebouw.

Het was voor het eerste dat de dirigent uit Veurne een symfonisch orkest dirigeerde. Bernolet was in 2015 nog de jongste musicus van België. Voor hem is het een jongensdroom die uitkomt: “Van kleins af aan wist ik al dat ik dirigent wilde worden. Nu is dat stilaan werkelijkheid aan het worden."