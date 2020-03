Negentigtal meldingen van wateroverlast in Westhoek

Door de hevige regenval kregen een paar bewoners uit de Sint-Elooisweg in Voormezele water binnen in hun woningen omdat grachten en beken uit hun oevers traden. Enkele straten werden afgesloten en de brandweer plaatste zandzakjes om erger te voorkomen. Er waren ook interventies in Poperinge, Wervik, Diksmuide en Kortemark.

Vanochtend zijn er meldingen geweest uit Lo-Reninge en Veurne. Door de regen zijn langs de IJzer weilanden overstroomd. Maar die liggen in gecontroleerd overstromingsgebied. Het water wordt naar zee afgevoerd bij laag water.

En aan de Dikkebusvijver in Ieper is een parking onder water gelopen.