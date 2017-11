Meer dan 3.000 sportievelingen verzamelden vandaag in Oostende voor de grote finale van de Spartacus Run Series.

De Neptunus Run, want zo heet de loopwedstrijd in Oostende, werd er eentje in heroïsche omstandigheden. Behalve de 20 hindernissen op het 10 kilometerlange parcours, zorgden ook de regen en wind voor de nodige tegenstand.