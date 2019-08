Nergens krijgen kinderen minder borstvoeding

West-Vlaanderen is de slechtste van de klas wat betreft borstvoeding geven. Met net geen 60% van de pasgeboren kinderen die de borst krijgen, scoort West-Vlaanderen het laagst van Vlaanderen. Socialistische mutualiteit Bond Moyson hield daarom zaterdag een actie in Roeselare.

Dat meldt Kind & Gezin, die tijdens deze Week van de Borstvoeding nieuwe cijfers vrijgaf. Die cijfers tonen dat 27,5% van de baby's in West-Vlaanderen meteen na de bevalling poedermelk krijgt. Hoewel bijna 72% van de pasgeborenen borstvoeding krijgt, daalt het percentage zes dagen na de bevalling al naar 59,8%. In Vlaams-Brabant tonen de cijfers een heel ander verhaal: 82,6% krijgt er onmiddellijk borstvoeding en na zes dagen blijft ook net geen 70% van de kinderen de borst krijgen.

Verder onderzoek nodig

Naar de verklaring is het voorlopig gissen. Er zijn sterke regionale verschillen, zo scoort de Westhoek nog iets slechter. Ook blijken moeders met een vreemde origine en moeders met een hoger opleidingsniveau net vaker borstvoeding te geven aan hun kinderen. In ieder geval is verder onderzoek nodig, zeggen verschillende organisaties.

Vooroordelen doorbreken

De socialistische mutualiteit Bond Moyson vond de Week van de Borstvoeding ondertussen een ideaal moment om borstvoeding in het openbaar in de kijker te zetten. Zaterdag spraken enkele moeders af op het Muntplein in Roeselare om hun baby de borst te geven. Met de sit-in wilde Bond Moyson de vooroordelen doorbreken.