Nergens meer energiescans dan in Oostende

Nergens in Vlaanderen zijn meer energiescans uitgevoerd dan in Oostende.

Meer dan 6.600 mensen daar kregen de voorbije tien jaar een energiespecialist over de vloer, sinds de start van het Energiebedrijf Oostende, Eos. Dat viert zijn tiende verjaardag.

Eos was destijds het eerste autonoom gemeentebedrijf voor energiebesparing. Ze voeren energiescans uit en geven leningen voor onder meer zonnepanelen. Eos blijkt een succesverhaal: het gezamenlijk energieverbruik van de Oostendse gezinnen is gedaald. Ook in de komende jaren is een reeks initiatieven op komst, met de bedoeling de energiefactuur van Oostendenaars te doen dalen.