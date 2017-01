Nertsenprotest in Langemark

Al jaren voeren dierenrechtenorganisaties actie tegen het kweken van pelsdieren voor de productie van bont. In onze provincie zijn er nog vijf nertsenkwekerijen, waarvan één in Langemark. Daar verzamelden zo’n 100 dierenrechtenactivisten uit Vlaanderen en Nederland.

Het is de tweede keer in een jaar tijd dat dierenrechtenactivisten naar de oude steenbakkerij in Langemark trekken. De steenbakkerij huist een duizendtal nertsen die in erbarmelijke omstandigheden leven. Organisaties als Animal Rights en Gaia vinden het hoog tijd dat de politiek het aangekondigde verbod in de praktijk brengt.

De kweker uit Langemark zelf wilde niet reageren op het protest. Vorige zomer kondigde hij een sluiting aan, maar dit najaar startte hij toch opnieuw met 800 moederdieren. Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts zoekt een oplossing, maar wil geen termijn plakken op een volledig verbod.