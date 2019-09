Net geen 2% van de Brugse woningen zijn tweede verblijven

Het totaalaantal kan opgedeeld worden in 219 Bruggelingen die in eigen stad een tweede verblijf hebben, 804 eigenaars die niet-Bruggelingen zijn en 125 mensen uit het buitenland met een tweede verblijf in Brugge.

Meegenieten van toerisme

“Veel Bruggelingen willen een vakantiewoning verhuren in de binnenstad, maar dit drijft de prijzen inzake huren omhoog. Je mag wel een kamer verhuren als je er gedomicilieerd bent, zo kan iedereen met een kamer of ruimte over een graantje meepikken", stelt de schepen. "Op die manier kan de Bruggeling ook leven van het toerisme: alleenstaanden kunnen een deel van hun huur delen, gepensioneerden kunnen iets bijverdienen of koppels met studerende kinderen kunnen een deel van de kost van een kot recupereren", aldus nog Mercedes Van Volcem.

1,2 miljoen euro

Het systeem van tweede verblijven levert ook iets op aan de stad Brugge. Eigenaars moeten een tweedeverblijfsbelasting van 1.000 euro en een milieutaks van 60 euro betalen. Dit komt jaarlijks neer op net geen 1,2 miljoen euro.