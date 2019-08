Net geen record voor de Vierdaagse van de IJzer

Deze editie van de Vierdaagse van de IJzer is de op één na drukst bijgewoonde wandelvierdaagse met in totaal 24.478 wandelaars over de vier dagen en 10.478 unieke wandelaars (die 1, 2, 3 of 4 dagen hebben meegewandeld). Alleen in 2014 waren er met 26.100 deelnemers nog meer.

Vandaag is de Vierdaagse van de IJzer geëindigd met een wandeling in en rond Ieper. De grootste afstand van 32 km liep tot in Kemmel door de commandobunker onder de Kemmelberg. Na de tochten, die vanmorgen om 8 uur op de Grote Markt van Ieper startten, was er deze namiddag om 15 uur nog een plechtigheid met Last Post onder de Menenpoort, gevolgd door een defilé van de deelnemende groepen (burgers/wandelclubs en militairen) over de Grote Markt.

Vierdaagse-directeur adjudant-majoor Bart Eggermont, die straks met pensioen gaat, was na afloop heel tevreden. Er waren geen mensen met grote kwetsuren: alleen de gebruikelijke stramme spieren en blaren. Het aantal deelnemende militairen is gestegen ten opzichte van vorige jaren. Naast Belgische militairen namen er ook militairen deel uit de buurlanden en uit Spanje. Er was ook voor het eerst een rekrutenmars, waarbij jongeren tussen de 18 en 23 jaar even konden proeven van het militair zijn: tijdens hun tocht kregen ze een aantal opdrachten te vervullen.