Net gekochte wagen brandt uit bij testritje

Op de afrit van de E17 in Waregem is maandagavond een VW Polo volledig uitgebrand.

De bestuurder had de wagen net gekocht en maakte een testritje naar Waregem, toen het aan het eind van de afrit verkeerd liep. “Plots merkte ik dat de wagen vuur had gevat, ik kon nog wat spullen uit de wagen halen en mezelf in veiligheid brengen”, getuigde de man.

De brandweer was snel ter plaatse, maar bij hun aankomst stond de wagen reeds in lichterlaaie. De bestuurder, een jongeman uit Zwevegem, kwam er met de schrik vanaf. Meteen ontstond op de afrit een serieuze file van wagens die allemaal de afrit wilden nemen. Meer dan waarschijnlijk ligt een technisch defect aan de oorzaak van de brand.