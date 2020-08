Nettoverlies Deceuninck neemt toe met 182 procent

Dat is een toename met 182 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, toen het bedrijf een nettoverlies van 1,2 miljoen euro boekte. Dat is onder andere het gevolg van een omzetdaling door de coronapandemie en eenmalige herstructureringskosten in Noord-Amerika. Over de eerste jaarhelft is de omzet met 7 procent gedaald tot 289 miljoen euro, tegenover 312 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.

Het bedrijf zegt dinsdag bij de publicatie van de halfjaarresultaten positief te blijven over de lange termijn. "Ondanks de crisis blijven onze belangrijkste groeifactoren intact: de behoefte aan kwalitatieve woningen blijft stijgen onder impuls van de groeiende bevolking en ook renovatie zal blijven toenemen onder meer om te kunnen voldoen aan de diverse klimaatdoelstellingen", klinkt het. "De resultaten van juli waren ook sterk." CEO Francis Van Eeckhout zegt ook ervan overtuigd te zijn "dat we onze winstgevende groei kunnen hervatten zodra we deze crisis achter ons laten".