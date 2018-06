Netwerk mensensmokkelaars opgerold

De federale gerechtelijke politie in Brugge heeft een Albanese bende mensensmokkelaars opgerold, samen met hun Britse collega’s. Elf mannen zijn gearresteerd, onder wie het kopstuk vanmorgen in Londen.

Het parket spreekt van het grootste dossier van de jongste jaren. De politie kwam de bende op het spoor na observatie op de snelwegparking in Jabbeke. In Pervijze zijn ze betrapt bij de smokkel van 13 personen.

Frank Demeester (Parket West-Vlaanderen, afdeling Brugge) : “ We zijn gestart met een vaststelling op heterdaad in Pervijze. Drie Albanezen probeerden met een Roemeense vrachtwagenchauffeur een aantal mensen naar het Verenigd Koninkrijke te brengen. Op basis van telefonie hebben we geprobeerd om de volledige organisatie in beeld te brengen.”

Het gaat om een professionele bende waarbij dus ook truckchauffeurs betrokken zijn. Met als uitvalsbasis een hotel in Gent smokkelden ze Albanese vluchtelingen via Noord-Franse havens richting Verenigd Koninkrijk. Mannen, vrouwen én kinderen, ook in koelwagens.

Ons land vraagt nu de uitlevering van het kopstuk naar ons land. Zo goed als zeker moet de bende zich later verantwoorden voor de rechtbank.