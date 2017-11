Next start met performance

Vanavond open het tiende Next Festival met voorstellingen in Budascoop en de Schouwburg in Kortrijk.

Het grensoverschrijdend festival van theater, dans en performance programmeert de komende weken bijna 70 voorstellingen in de Eurometropool. Kunstenaar Walid Raad uit New York bijt vanavond de spits af met zijn performance en tentoonstelling “Kicking The Dead”.

In “Kicking the dead” toont Walid Raad hoe geweld een invloed heeft op kunst en cultuur. De kunstenaar uit New-York heeft op uitnodiging van het Next Festival een performance en een mulitmediale tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek gecreëerd.