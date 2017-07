Ngo's mogen op straat geen geld meer vragen

Hulporganisaties zoals WWF, Rode Kruis of Unicef mogen in Oostendse winkelstraten niet langer aan fondsenwerving doen.

"Bezoekers vinden dat ze te vaak worden aangeklampt, en ook onze winkeliers protesteerden", zegt burgemeester Johan Vande Lanotte (SP.A), aan de kranten van Mediahuis.

Oostende is de eerste stad die een totaalverbod op fondsenwerving oplegt, op vraag van de winkeliers zelf. De goede doelen maken zich echter grote zorgen over dit eerste volledige verbod in Vlaanderen, aangezien deze manier van fondsenwerving nog steeds het meeste geld in het laatje brengt. "Als andere steden dit ook doen, verliezen we samen miljoenen euro's aan inkomsten", aldus de hulporganisaties, die beklemtonen nooit opdringerig te werk te gaan.