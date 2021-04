Tijdens een geplande schietoefening trad een mechanisch defect op in de helikopter, waardoor er schade aan de NH90 ontstond. De bemanning zette het toestel daarop uit voorzorg in Lombardsijde aan de grond. Intussen is de NH90 technisch weer helemaal in orde en werd de helikopter overgevlogen naar de luchtmachtbasis in Koksijde. Bij het incident vielen er geen gewonden.