Nicolas Tournay is ‘Eerste Kok van België 2020’

De koks moeten binnen een bepaalde tijd drie gerechten klaarmaken. Op het wedstrijdmenu staat een pladijs met verschillende garnituren als voorgerecht. Een bereiding met varkensvlees als hoofdschotel en om af te sluiten een chocolade dessert. Ook Rob Velraeds van Hostellerie St. Nicolas in Elverdinge deed mee.

Nicolas Tournay, chef van restaurant Mont à Gourmet in Gouy-lez-Piéton sleepte de titel ‘Eerste Kok van België 2020’ in de wacht. Bij de maîtres d’hôtel ging de titel naar Maxime Verstuyft van restaurant Michel in Groot-Bijgaarden. Beide finales vonden plaats in hotel- en toerismeschool Spermalie in Brugge.