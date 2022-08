Niels Destadsbader geniet van thuismatch in Deerlijk

De derde editie van BuikRock in Deerlijk was er eentje met heel wat mooie namen: Camille, Arsenal, Suzan & Freek en Het Zesde Metaal. De blikvanger was natuurlijk Niels Destadsbader, als getogen en geboren Deerlijkenaar genoot hij met volle teugen.

Een bloedhete donderdagavond vormde de start van het driedaags festival. Het nieuwe concept sloeg duidelijk aan, al liet het aantal toeschouwers te wensen over. “Maar wie het meemaakte, was achteraf vol lof”, zeggen Wim Buyck en Henk Verbeke, het duo dat in 2019 uitpakte met de eerste editie van BuikRock.

“Vrijdag kenden we een betere opkomst. De Dolfijntjes beten op grandioze wijze de spits af, Tourist LeMC veroverde harten en Wannes Cappelle en zijn Zesde Metaal lieten zien waarom de groep in Vlaanderen op zoveel waardering kan rekenen. Het hoofdgerecht was echter voorbehouden voor Arsenal. De band maakte haar uitstekende live-reputatie meer dan waar, met een indrukwekkende set die lang bleef nazinderen", aldus de organisatoren.

Derde keer BuikRock betekent ook een derde keer Niels Destadsbader op het podium. Hij bracht in eigen gemeente een stomende set, met zelfs burgervader Claude Croes op het podium. Die mocht met zijn kersverse bruid Evelyne Baert - beiden in hun huwelijksoutfit - hun innige openingsdans nog eens overdoen. Ereburger Niels was gastzanger van dienst tijdens het nummer, het publiek deed lustig mee.