Niels Destadsbader maakt song rond coronacrisis

Niels Destadsbader gaf vandaag een ‘Beste Buren Huiskamerconcert’ voor Radio 2. De Deerlijkenaar speelde een aantal bekende songs, en lanceerde ook een nieuw nummer dat hij speciaal schreef over de vreemde tijden waarin we ons bevinden.

In een videoboodschap vertelt Niels dat hij vooral zijn publiek en zijn optredens mist. “Het is heel erg vreemd om nu zo ver te staan van de mensen die ons als muzikant het meeste aan het hart liggen,” vertelt hij.

Ook de onzekerheid rond de geplande optredens speelt Destadsbader parten. Desondanks is Niels nog steeds veel bezig met zijn muziek. Hij schreef zelfs een song over wat er zich nu allemaal afspeelt. “Ik ben ervan overtuigd dat allesgoed komt, daarom schreef ik ‘Nooit alleen’. Het is nu vooral belangrijk dat we naar elkaar luisteren en dat we er voor elkaar zijn”, besluit Niels.