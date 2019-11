Niels Destadsbader is West-Vlaams ambassadeur

Niels Destadsbader is in Brugge uitgeroepen tot de nieuwe Ambassadeur van West-Vlaanderen. “Ik ben ongelofelijk blij met deze titel”, klinkt het bij de kersverse Ambassadeur..

Focus&WTV, Krant van West-Vlaanderen, Radio 2, en de Provincie West-Vlaanderen gingen de voorbije weken op zoek naar iemand die het voorbije jaar een straffe prestatie neerzette en terzelfdertijd West-Vlaanderen uitstraalt en uitdraagt. Duizenden mensen stemden mee voor de tweede ambassadeur van West-Vlaanderen. De jury, onder leiding van baron Michel D’Hooghe, verkoos uiteindelijk Niels Destadsbader uit een selectie van tien genomineerden.

"Niels ademt West-Vlaanderen"

“We zijn uitermate tevreden met Niels Destadsbader als nieuwe West-Vlaamse Ambassadeur”, zegt Nicolas Staelens van Focus & WTV, die ook in de jury zat. “Wij zijn ook trots, want Niels ademt West-Vlaanderen in alles wat hij zegt en doet. Op tv, in het Sportpaleis of aan de toog van zijn stamcafé in Deerlijk: hij blijft zichzelf. Altijd authentiek, zoals wij West-Vlamingen het liefst zien. Kortom, een perfecte vertegenwoordiger van alle West-Vlamingen.” (lees verder onder de foto)



Het was –alweer- een topjaar voor Niels Destadsbader. Hij is uitgeroepen tot ereburger van zijn gemeente Deerlijk. Destadsbader kreeg ook MIA's in vijf categorieën, won zijn derde Radio 2 Zomerhit én hij presenteerde het Gala van De Gouden Schoen. Kijkers van de VTM-soap Familie horen hem sinds kort elke dag de begingeneriek inzingen, en hij verschijnt straks in de vierde Kampioenenfilm. Zijn nieuwe cd loopt als een trein.Het jaar eindigt ook met een topper: Niels Destadsbader vult volgende week drie keer het Sportpaleis.

"Blij met deze titel"

“Ik ben ongelofelijk blij met deze titel”, reageert een gelukkige Niels Destadsbader. “Ik ben een hele trotse West-Vlaming, ja. Ik steek het ook niet onder stoelen of banken dat ik hier geboren en getogen ben. Ik voel mij hier op mijn gemak. Ik voel ook een warmte en verbondenheid in onze provincie, wat ik altijd geweldig vind.”

