Niemand gespaard van controles in verkeersveilige week

Het is verkeersveilige week , met in zowat elke politiezone en ook op de snelwegen extra snelheids- en alcoholcontroles. Daarmee herdenkt onze provincie de grote kettingbotsing op de E17 in 1996. Daarbij waren 200 voertuigen betrokken. Er vielen toen 10 doden en 56 zwaargewonden.

Te snel en onder invloed

En zo’n controleweek is nog altijd nodig. West-Vlaanderen scoorde het slechtst tijdens de BOB-campagne rond nieuwjaar en we rijden blijkbaar nog te vaak te snel. Bewust, zo blijkt. 86% van de bestuurders rijdt bewust tien procent te snel, vooral in een zone 30. En ook rijden onder invloed doen we nog te vaak: bij de afgelopen BOB-controle had drie procent van de West-Vlaamse bestuurders gedronken. Het zijn er steeds minder, maar nog altijd meer dan het Belgisch gemiddelde van 2,26%