Niemand meer veilig voor monsterflitsmachine

Het is de eerste politiezone in West-Vlaanderen die het toestel gebruikt. De mobiele snelheidsmeter kan overal worden ingezet, zelfs op wegen zonder berm of op parkeerplaatsen. Die kan gemonteerd worden op een driepikkel, in een container of vuilnisbak. De aankoopprijs bedraagt ruim 58.000 euro. Het toestel werkt in beide richtingen, dus is het mogelijk om opnames te maken van de voor- en achterzijde van het overtredende voertuig. Het is veel nauwkeuriger dan de conventionele flitscamera's.

@politiezoneriho test de hypermoderne snelheidsmeter. Werkt met infrarood, WIFI en flitst discreet. Kan overal ingezet worden, eerste politiezone in WVL. #FocusWTV #Roeselare pic.twitter.com/ycBfjLPRUW — Nicolas Staelens (@StaelensNic) December 14, 2017