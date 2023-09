Nierdialysecentrum in Diksmuide opent de deuren: 'Eerste stap richting polikliniek'

Vandaag is het nieuwe nierdialysecentrum in Diksmuide geopend, in het voormalige zwembad ‘De Kupe’. Patiënten uit de regio moeten dus niet langer naar Ieper.

"Het is eigenlijk zo dat de patiënten hier opvallend ouder worden dan in de rest van het land. En door de vergrijzing van de bevolking zijn er ook meer mensen die leven met nierproblemen. En hier kunnen we ze helpen. We denken echt wel dat er hier in de regio veel mensen kunnen geholpen worden", zegt Kristel Dekeyzer, diensthoofd nierziekten.

Het is een eerste stap in de ontwikkeling van een polikliniek in Diksmuide, met later ook nog plaats voor radiologie en consultaties in verschillende medische disciplines. Terwijl heel wat ziekenhuizen centraliseren voert het Ieperse Jan Yperman Ziekenhuis dus de omgekeerde beweging uit om zorg dicht bij de mensen te brengen.

"Veel organisaties doen dat vanuit een kostenperspectief. Maar centralisatie mag geen doel op zich worden. Het is zo dat we een opdracht hebben om kwalitatieve tweedelijnszorg dicht bij de patiënt te kunnen aanbieden. En dat is de reden waarom we in Diksmuide dat medisch centrum openen", besluit Frederik Chanterie, Algemeen Directeur Jan Yperman.