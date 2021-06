Niet één, maar twee cannabisplantages ontdekt, 6 mensen aangehouden

Een eerste in de Vierkeerstraat in Bavikhove bij Harelbeke, de andere in de Stasegemsesteenweg in Kortrijk. In totaal ging het om 1900 planten verspreid over de twee locaties. In het kader van een gerechtelijk onderzoek in het drugsmilieu vielen speurders in onze provincie op acht plaatsen binnen. Op diverse locaties werden ook nog eens 34 kilo cannabis, 30.500 euro en zeven voertuigen in beslag genomen. Op één locatie werd een aantal verboden wapens gevonden, waaronder een geladen .22 pistool. (Lees verder onder de foto)

Zeven verdachten werden gearresteerd en meegenomen voor verhoor. Zes daarvan zijn aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer. Het gaat om de beide bewoners van de locaties waarop de plantages werden aangetroffen en om vier andere personen die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij het verhandelen van de cannabis of bijstand te hebben geleverd.

De politiezone Gavers kon deze criminele organisatie in kaart brengen en coördineerde de actie. Daarvoor werkte ze samen met de lokale politiezones Mira, Midow,Vlas en Oostende, de federale politie en de civiele bescherming.

