"Niet alle autofanaten zijn gevaarlijke straatracers": jonge autoliefhebbers reageren

De jonge autoliefhebbers zijn gepassioneerd door auto’s en tuning en komen geregeld samen om hun kennis met elkaar te delen. Als ze zich al aan een race wagen dan gebeurt dat uitsluitend op privéterrein.

"Sommige mensen realiseren zich niet wat er al dan niet gebeurt tijdens een meeting. De bedoeling van een meeting is dat we de auto's opstellen en kennis delen. We bekijken de auto's en geven soms wat gas om te laten horen wat de auto kan. Het is niet de bedoeling dat er gestreetracet wordt op de openbare wegen. Snelheidsduivels die anderen in gevaar brengen op straatraces, is een reputatie die we niet verdienen, maar die een eigen leven gaan leiden is", vertellen de jongeren.

