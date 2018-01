Niet bewezen dat wonen naast veeteeltbedrijf schadelijk is

Het is niet wetenschappelijk bewezen dat wonen in de omgeving van een veeteeltbedrijf schadelijk is voor de gezondheid.

Dat blijkt uit een onderzoek dat het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek deed in opdracht van de provincie. Het ILVO haalde zijn inzichten uit bestaande studies en pleit nu voor meer onderzoek in de buurt van veeteeltbedrijven. Want dat is nog niet gebeurd.

Recentelijk bracht de West-Vlaamse Milieufederatie (WMF) een onderzoek van mogelijke verbanden tussen veehouderijen en de menselijke gezondheid. WMF vroeg aan de Vlaamse en federale overheid om de gezondheidsrisico's voor omwonenden te onderzoeken, want er werd gewezen op enkele gevaren, onder meer rond de uitstoot van ammoniak en fijn stof.

Meer onderzoek nodig

West-Vlaanderen, landbouwprovincie bij uitstek, vatte de koe bij de horens en bestelde een onderzoek bij het ILVO. Dat moest nagaan wat er in de literatuur al gekend is. Dat onderzoek wees uit dat er geen wetenschappelijk bewijs bestaat dat wonen in de omgeving van veeteeltbedrijven in Vlaanderen schadelijk is voor de gezondheid. De studie bracht dus niet direct uitsluitsel over de mogelijke gevaren, maar vraagt wel om verder onderzoek naar enkele specifieke problemen. Zo moet er meer onderzoek gebeuren naar de relatie tussen longonstekingen bij bewoners en de nabijheid veeteelt- en pluimveebedrijven. Hetzelfde verhaal voor het effect van fijn stof gecombineerd met ammoniak.

De studie concludeert dus dat er meer onderzoek nodig is. "Deze literatuurstudie geeft niet alle antwoorden. Toch biedt ze op een aantal punten duidelijkheid en brengt ze kennishiaten aan het licht. Er is dus nog werk aan de winkel. In een verder traject willen we, in overleg met betrokken partijen, uitklaren welke de volgende stappen zijn. Wat moet er gebeuren om bijkomende antwoorden te vinden? Dit mag niet alleen resulteren in een actieplan, maar moet uitmonden in daadwerkelijke actie", aldus gedeputeerde van Landbouw Bart Naeyaert (CD&V).

Groen grijpt de studie wel aan om te pleiten voor een afbouw van de veeteelt. Ook zij vragen meer onderzoek, duidelijke meetpunten en duidelijke cijfers per provincie.