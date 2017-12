Niet eerste problemen met zelfde torenkraan

Zondagavond 12 november. Door de hevige wind dreigt in Nieuwpoort een torenkraan om te vallen. De badstad kondigt het gemeentelijk rampenplan af. Eén van de remmen van de kraan was afgebroken, waardoor die bij hevige rukwinden begint te draaien. "De kraan staat nog mooi stabiel, maar we kunnen toch het risico niet nemen, vandaar deze beslissing", zei burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V). De crisiscel in Nieuwpoort kwam bijeen. Er werd een perimeter van 150 meter rond de torenkraan ingesteld. Alle gebouwen in deze zone werden geëvacueerd.

Volgens voorschriften geplaatst?

Nadat de kraan gestabiliseerd werd onder leiding van de aannemer, klonk het dat de torenkraan volledig volgens de voorschriften werd geplaatst en resistent is tegen rukwinden tot 180 km/uur. Tot gisteravond dus...

Herbekijk hier de reportage