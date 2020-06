Niet elke horeca-uitbater ziet heropening zitten

Niet omdat ze na die lange weken verplichte sluiting niet willen, maar omdat de opgelegde regels voor hen niet haalbaar zijn. Zoals voor Pizz'Arti in Waregem, een pizzarestaurant. Daar kunnen normaal gezien 40 klanten aan tafels binnen zitten, maar door de verplichte afstandregels zouden dat er nu slechts zes zijn. Onrendabel is dat. Zaakvoerder Dieter Degryse vindt dat de veiligheidsraad te weinig rekening houdt met de vele kleine horecazaken in ons land. Hij is alvast niet van plan zijn zaak te openen.

Positiviteit

De man hoopt dan ook dat de steunmaatregelen blijven, zoals de hinderpremie. "Eigenlijk geloven we dat er een oplossing uit de bus zal komen. Wij blijven de moed erin houden. Positiviteit is sowieso belangrijk. Mensen komen naar de horeca voor een glimlach, als wij hier depressief staan dan is het helemaal niet meer de moeite."