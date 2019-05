Niet genoeg rechters: proces Guy Van Sande uitgesteld

In de correctionele rechtbank van Veurne zal de zaak tegen Guy Van Sande (56) woensdag in principe uitgesteld worden, omdat er onvoldoende rechters beschikbaar zijn. De acteur moet zich samen met twee andere beklaagden verantwoorden voor kinderporno.

In een lopend onderzoek naar kinderporno bij een Diksmuidenaar kwamen de Veurnse speurders in juni 2016 bij twee verdachten uit het Antwerpse terecht. De feiten speelden zich af in een dubieuze chatroom waar kinderporno werd uitgewisseld. Een professor van de Universiteit Antwerpen werd door de onderzoeksrechter aangehouden en zat een tijdje in voorhechtenis. Guy Van Sande werd na verhoor onder voorwaarden vrijgelaten. Toen de heisa losbrak, nam de acteur ook ontslag als schepen voor N-VA in Edegem.

Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Veurne vervolgt Guy Van Sande op verdenking van bezit, productie en verspreiding van kinderporno. De acteur gaf toe dat hij de bewuste chatroom bezocht, maar minimaliseert zijn aandeel in de zaak. Van Sande en de professor vroegen om opschorting van straf, terwijl de verdediging van de Diksmuidenaar de buitenvervolgingstelling pleitte. De raadkamer verwees de drie verdachten echter wel degelijk naar de correctionele rechtbank.

Op 14 maart werden tijdens een inleidende zitting conclusietermijnen bepaald. In principe zou de zaak dan op 22 mei gepleit worden, maar dat zal door een gebrek aan rechters niet kunnen doorgaan. Eén van de rechters zetelt bijvoorbeeld momenteel als assessor op het hof van assisen in Brugge. De kinderpornozaak zal normaal gezien uitgesteld worden naar de zitting van 12 juni.