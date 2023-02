Niet hele textielsector in problemen: "veel jobkansen voor straks ontslagen wordt," zegt Fedustria

Kamerbreed is niet meer populair, ook niet in het Verenigd Koninkrijk dat traditioneel een sterke afzetmarkt was. Maar dat betekent niet dat het met de hele sector zo slecht gaat, zegt Fa Quix van Fedustria: " Er waren belangrijke interieurbeurzen in januari. En daar waren de echo’s heel goed. Men gaat uit van veel beterschap."

In West-Vlaanderen doet ook het technisch textiel het heel goed. Bedrijven als Sioen, Seyntex en Concordia groeien sterk en daardoor is dat segment nu al belangrijker dan dat van interieurtextiel.

Nieuwe jobkansen

Dat laatste is misschien goed nieuws voor wie bij Balta zijn baan verliest, denken ze bij Fedustria. "Het geluk bij dit ongeluk is dat er veel jobkansen zijn," zegt Quix. "In veel sectoren, ook in textiel, hout en meubelen in de regio. In feite kunnen zij snel aan de slag. Ze zijn gegeerd omdat ze bepaalde capaciteiten hebben die gegeerd zijn op die arbeidsmarkt," stelt Fa Quix gerust.

Lees ook: