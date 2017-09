Niet iedereen opgezet met goedkeuring Grup en Stadiondossier

Zij blijven sceptisch en betreuren het verlies van open ruimte.

Gemeenteraadslid Marleen Ryelandt pleit in de eerste plaats voor een verlengd verblijf van Club op Jan Breydel. Ze gelooft in een herwaardering en uitbreiding van het huidige stadion. Ook vraagt ze zich af of er wel echt nood is aan extra bedrijventerreinen. Groen maakt zich ook zorgen over de impact van het stadion op de mobiliteit.

Marleen Ryelandt: "We zitten hier aan een knooppunt. We zien het hier, de expressweg met de A11. De A11 was één van de voorwaarden die in het milieu-effectenrapport naar voor werd geschoven. Die is nu gerealiseerd. Maar de stad zei ook: 'we gaan voorzien dat er genoeg ontsluiting is via een fly-over', een nieuwe brug. Het zal moeten blijken uit de beslissing of dit ook effectief voorzien is en wordt opgelegd."

Lees ook: