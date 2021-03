Niet-medische contactberoepen weer dicht, kappers ontgoocheld

Vandaag gaat de paaspauze in, waarin enkele coronamaatregelen opnieuw worden verstrengd. Eén van die maatregelen houdt in dat niet-medische contactberoepen als kappers en schoonheidspecialisten opnieuw de deuren moeten sluiten. Dat ondanks velen ervan uitgingen dat ze open zouden kunnen blijven, zoals beloofd.

Ook kapper Jim uit Oostende reageert ontgoocheld op de beslissing van het Overlegcomité. "We hadden het vorige week al zien aankomen dat het ging gebeuren, ondanks dat ze beloofd hadden dat we voorgoed open konden blijven", zegt hij. "We gaan weer wat aan de spaarcenten zitten om bij te passen voor de rekeningen, betalingen en facturen."

